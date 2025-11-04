В Киришах девочку ранили в голову из пневматического пистолета

В Киришском районе Ленинградской области полиция устанавливает обстоятельства ранения 14-летней девочки из пневматического оружия.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 4 ноября, когда подросток самостоятельно обратился в медицинское учреждение с раной головы. В ходе оперативных мероприятий была задержана 48-летняя местная жительница, подозреваемая в совершении данного преступления.

Как установили правоохранительные органы, женщина производила выстрелы из пневматического пистолета по бездомным животным из окна своей квартиры и случайно ранила проходившую мимо девочку. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего инцидента. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося.

Состояние пострадавшей оценивается как стабильное, угрозы жизни нет. Подозреваемая полностью признала свою вину и сотрудничает со следствием. Изъято оружие, из которого производились выстрелы, назначены соответствующие экспертизы для установления всех деталей произошедшего.

Полиция проводит дополнительный опрос свидетелей и соседей, которые могли видеть момент стрельбы. Устанавливаются все обстоятельства, при которых было применено оружие, и причины, побудившие женщину к таким действиям вблизи жилого дома.