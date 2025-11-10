Роспотребнадзор изъял партию небезопасной стеклоомывающей жидкости

Роспотребнадзор изъял из оборота свыше 26 тысяч литров стеклоомывающей жидкости. Суд оштрафовал индивидуального предпринимателя за реализацию небезопасной продукции.

Представили Роспотребнадзора обратились в арбитражный суд с заявлением о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности. Основанием стало выявление фактов реализации стеклоомывающей жидкости, не соответствующей установленным требованиям безопасности.

Лабораторные исследования подтвердили превышение допустимого содержания метилового спирта в трех марках автохимической продукции. В жидкости Gleid Unlimited концентрация метанола составила от 29,3% до 34,8%, в омывателе Polar Stream — 24,5%, а в продукции Ultra Arctic Formula — 36,1% при допустимой норме не более 0,05%. Об этом рассказали в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Арбитражный суд удовлетворил требования надзорного органа, назначив предпринимателю административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Продукция общим объемом свыше 26 тысяч литров подлежит изъятию из оборота и последующему уничтожению в установленном порядке.