Гибатдинов предложил подтверждать дееспособность пожилых продавцов квартир

Сенатор Айрат Гибатдинов выступил с инициативой о введении обязательной проверки дееспособности для продавцов недвижимости старше 60 лет.

Как сообщает ТАСС, член ЦК КПРФ направил соответствующее обращение министру юстиции Константину Чуйченко. В документе содержится предложение оценить целесообразность нового требования для нотариально удостоверяемых сделок.

Гибатдинов отметил значительный рост числа судебных споров по сделкам с недвижимостью. По данным Российской гильдии риелторов, количество таких случаев увеличилось на 15-20% за 2024-2025 годы.

Особую обеспокоенность вызывает участие пожилых граждан в сомнительных сделках. Сенатор указал, что недвижимость часто возвращается бывшим владельцам через суд.

Предложение распространяется на продавцов, достигших 60 и 75 лет. Также оно касается случаев продажи единственного жилья независимо от возраста собственника.

В настоящее время документы о дееспособности не являются обязательными. Однако покупатели могут запрашивать их для снижения рисков оспаривания сделок.