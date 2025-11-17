В России заблокировали сайты о налоговой оптимизации

В России заблокировали интернет-ресурсы с информацией о законных методах уменьшения НДС.

Как сообщает RuNews24.ru, прокуратура потребовала ограничить доступ к трем сайтам. Они предлагали советы по налоговой оптимизации в рамках действующего законодательства.

Суд поддержал позицию надзорного ведомства, признав информацию запрещенной. По мнению прокуратуры, даже легальные методики могут способствовать уклонению от уплаты налогов.

Эксперт Яков Якубович пояснил последствия этого решения для бизнеса. Предприниматели теряют доступ к полезной информации о законных способах минимизации налогов.

По его словам, возрастают риски для профессиональных консультантов в сфере налогообложения. Их рекомендации теперь могут быть признаны неправомерными.

Парадоксально, но такие меры способны увеличить теневой сектор экономики. Ограничение доступа к легальным методам может подтолкнуть бизнес к полному уходу от налогов.