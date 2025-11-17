Центр «Дзержинец» в Санкт-Петербурге осуществляет комплексную подготовку молодежи к военной службе.

Как сообщает «Петербургский дневник», в учреждении работают 52 объединения по начальной военной подготовке. Занятия включают парашютный и водолазный спорт, стрельбу в тире, а также изучение вооружения российской армии.

Следующим годом запланировано проведение пятидневных учебных сборов продолжительностью 35 часов. Программа будет содержать основы химической и биологической защиты, строевую подготовку, тактическую медицину, а также правила обращения с оружием.

Ежегодно учебные программы центра охватывают от десяти до 15 тысяч молодых людей. Многие преподаватели являются офицерами запаса, которые передают воспитанникам личный опыт.