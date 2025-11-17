В поселке Сиверский проверит уровень шума от завода

Жители поселка Сиверский в Гатчинском округе пожаловались на постоянный шум от промышленного предприятия.

Как сообщает ivbg.ru, местные жители обратились к губернатору Ленинградской области с жалобой на завод ООО «Петрополимер». Проблема возникла после установки нового газогенератора на производственной площадке.

Губернатор Александр Дрозденко подтвердил, что региональные власти знают о ситуации. На аппаратном совещании вопрос обсуждался достаточно подробно всеми участниками.

Предварительные замеры показали превышение допустимых норм шума. Сейчас готовится обращение в Роспотребнадзор для проведения официальной проверки.

Надзорное ведомство направит предприятию официальное предостережение. У завода будет время для устранения выявленных нарушений в установленные сроки.

Жалобы поступили от жителей близлежащих домов, которые страдают от шума круглосуточно. Многие местные жители отмечают, что проблема особенно обострилась в ночное время.