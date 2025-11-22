Экс-капитан сборной России борется с раком поджелудочной железы

Бывший полузащитник ЦСКА и капитан сборной России Евгений Алдонин больше года борется с онкологическим заболеванием.

Дело в том, что спортсмену диагностировали рак поджелудочной железы. Семья футболиста долгое скрывала информацию о болезни. Спортивный журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил о необходимости продолжения дорогостоящего лечения и призвал футбольное сообщество оказать поддержку. Российская Премьер-Лига организовала сбор средств для помощи экс-футболисту.

По данным Карпова, Алдонин уже перенес несколько хирургических вмешательств, однако достичь полной ремиссии пока не удалось. Впереди предстоит продолжение сложного и дорогостоящего лечения, включающего новые операции.

Отметим, что на данный момент Алдонин воспитывает двух малолетних детей. Многочисленные пользователи в социальных сетях выразили слова поддержки и пожелали спортсмену скорейшего выздоровления. Некоторых из них отметили его большой вклад в развитие российского футбола как во время игровой карьеры, так и после ее завершения.