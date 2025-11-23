Петербург усиливает конкуренцию на рынке труда: работодатели меняют стратегию

20 ноября в Санкт-Петербурге прошла отраслевая конференция для HR-специалистов «Эксперты в деле», ставшая одной из ключевых площадок для обсуждения развития локального HR-сообщества. Накануне события эксперты рассказали, как изменился рынок труда северной столицы — и данные показывают устойчивый рост интереса к работе и заметную трансформацию ожиданий соискателей и предложений работодателей.

Рынок труда Петербурга в 2025 году остается динамичным и привлекательным — как для опытных специалистов, так и для тех, кто делает первые карьерные шаги. По итогам января–октября соискательская активность в городе выросла на 14% год к году. Средние зарплатные предложения также продемонстрировали позитивную динамику — плюс 10%, достигнув 83 667 рублей в месяц.

В рабочих и линейных профессиях, которые традиционно остаются наиболее востребованными, уровень оплаты стабильно высок. Среди самых высокооплачиваемых позиций — монолитчики с доходом 177 080 рублей в месяц, автомаляры с уровнем 165 158 рублей и шиномонтажники с 162 448 рублями. В офисном сегменте по уровню предложений лидируют инженеры, которым готовы платить до 165 350 рублей в месяц, а также менеджеры по продажам с 127 960 рублями. В категории транспорта и логистики наиболее высокооплачиваемой остается позиция водителя-дальнобойщика с уровнем 165 350 рублей.

Компании северной столицы становятся заметно открытее к начинающим специалистам. В третьем квартале число вакансий, предполагающих обучение внутри компании, выросло на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый часто встречающийся бонус, который работодатели предлагают соискателям. Параллельно развивается и пакет дополнительных условий: число вакансий с компенсацией проезда увеличилось на 24%, а упоминания оборудованных зон отдыха стали встречаться на 9% чаще.

Как сообщает пресс-служба компании Авито, гибкие форматы занятости продолжают набирать популярность. За год количество предложений о частичной или временной занятости выросло на 35%, а интерес к таким форматам — на 78%. Для многих горожан это возможность оптимизировать work-life balance, попробовать себя в другой сфере или создать дополнительный источник дохода. Поведенческие данные подтверждают: жители Петербурга активно следят за ситуацией на рынке труда и проявляют высокую мотивацию.

«Джоб-платформы становятся частью повседневной жизни: по данным аналитического дайджеста Авито Работы, 76% россиян продолжают отслеживать вакансии параллельно с текущей работой. Одним из определяющих факторов при выборе компании остается размер зарплаты, однако людей также интересуют стабильность и условия труда, возможность гармонично совмещать работу и личное время, профессиональное и карьерное развитие и другие критерии. Отметим, что почти половина россиян при поиске новой работы изучают отзывы сотрудников, рекомендации знакомых и независимые рейтинги», — комментирует управляющий директор Авито Работы Антон Уваров.

Эксперты отмечают, что рынок труда сегодня характеризуется одновременной активностью соискателей и более осторожным подходом работодателей. Компаниям важно не только нанимать, но и удерживать кадры, закрепляя сотрудников в условиях конкуренции за таланты.

«Рынок труда демонстрирует тренд на активности работодателей и соискателей. Это подтверждается замедлением темпов роста зарплатных предложений, которые в период острого дефицита в прошлом году достигали 30%, а сейчас показывают более сдержанную динамику, что характерно для всех регионов, в их числе и Санкт-Петербург. Также отмечается смещение фокуса компаний с расширения штата на удержание сотрудников, рост интереса работающих россиян к различным форматам занятости», — отмечает директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.

Привычные процессы подбора также меняются за счет внедрения цифровых решений. Искусственный интеллект становится частью повседневной HR-практики: помогает компаниям ускорять поиск сотрудников, снижать нагрузку на команды, улучшать качество отбора. Для соискателей это тоже удобный инструмент. На Авито Работе нейросеть на базе собственной языковой модели A-Vibe позволяет улучшать резюме, делая его более информативным и привлекательным, а при отклике на массовые вакансии сокращает время заполнения анкеты с трёх минут до четырнадцати секунд.

Интерес к специалистам, владеющим навыками работы с ИИ, растёт так же быстро. В январе–октябре 2025 года количество вакансий с таким требованием в Петербурге увеличилось на 85% по сравнению с прошлым годом — и речь идёт не только о digital-профессиях, но и о рабочих и линейных ролях.

«Люди сегодня выбирают между соцсетями, встречей с друзьями или поиском работы в своём смартфоне. То, что они всё чаще выбирают последнее, говорит о высокой мотивации найти именно подходящее место. Для работодателя это и вызов, и возможность: в ситуации, когда доверие к цифровым отзывам крайне высоко, а мнение о компании формируется мгновенно, важно предложить то, что действительно ценится — от совпадения ценностей до широкого соцпакета», — подчеркивает директор категории „Офисные профессии“ Авито Работы Кирилл Пшеничных.