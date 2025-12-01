Бухгалтер из школы Ленобласти осуждена на 6,5 лет за растрату

Главный бухгалтер спортивной школы в Киришах осуждена за хищение более шести миллионов рублей. Суд назначил ей наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора.

Киришский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего главного бухгалтера муниципального автономного учреждения «Киришская спортивная школа». Она признана виновной по статье о растрате в особо крупном размере.

В пресс-службе прокуратуры Ленинградской области сообщили, что подсудимая с января 2022 по октябрь 2023 года использовала свое служебное положение и систематически переводила бюджетные средства, выделенные на зарплаты сотрудников, на свой личный счет. Всего она похитила свыше шести миллионов рублей.

Суд учел позицию обвинения и признание вины подсудимой. Он приговорил ее к шести годам и шести месяцам лишения свободы, а также запретил на два года занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Исполнение приговора отсрочили до достижения ее ребенком четырнадцати лет. Суд полностью удовлетворил иск прокурора о возмещении материального ущерба.