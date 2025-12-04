В Ленобласти за осень ввели 29 новых многоэтажных жилых домов

За три месяца осени в Ленинградской области на кадастровый учет было поставлено 29 новых многоквартирных домов. Общий объем введенного жилья превысил 400 тысяч квадратных метров.

Общее количество квартир в этих объектах составило 5,8 тысячи, а их совокупная площадь превысила 404 тысячи квадратных метров. Новостройки возведены в нескольких районах региона, включая Всеволожский, Гатчинский и Ломоносовский, сообщает «Невский проспект».

Постановка домов на кадастровый учет — это важный шаг, после которого дольщики могут оформить собственность на купленное жилье. В новых жилых комплексах помимо квартир также строят подземные и наземные парковки, а также коммерческие помещения.

Ранее стало известно, что с начала 2025 года в Ленинградской области уже зарегистрировано больше трех миллионов квадратных метров частных домов.