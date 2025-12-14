Дата сделки по квартире Долиной была перенесена по инициативе певицы

Певица Лариса Долина перенесла срок заключения основного договора по продаже своей квартиры на десять дней.

Как следует из материалов дела, имеющихся у ТАСС, между Долиной и покупательницей Полиной Лурье было подписано дополнительное соглашение. Этот документ изменял условия предварительного договора от 10 июня 2024 года.

Согласно соглашению, дата заключения основного договора купли-продажи смещалась на 20 июня 2024 года. В документах указано, что инициатором изменения выступила сама певица, которая направила допсоглашение Лурье.

Ранее стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники, действовавшие с территории вражеского государства, с апреля по июнь убеждали артистку перевести средства на «безопасные» счета.

В результате певица перевела сбережения и продала квартиру, после чего обратилась в правоохранительные органы. Сделка о продаже недвижимости была впоследствии признана недействительной по решению Хамовнического суда Москвы.

Это решение поддержал Мосгорсуд, а Второй кассационный суд отклонил жалобы 27 ноября. Покупательница Полина Лурье обжаловала решения в Верховном суде РФ. Рассмотрение ее жалобы назначено на 16 декабря.