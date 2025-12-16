В 2026 году многодетным родителям начнут начислять пенсионные баллы

С января 2026 года многодетным родителям начнут начислять пенсионные баллы за уход за детьми без ограничений. Поправки в законодательство полностью включают период ухода за каждым ребенком в страховой стаж.

Какие пенсионные поправки начнут действовать

Пакет изменений в пенсионное законодательство в первую очередь затронет семьи с детьми. Об этом в комментарии для ТАСС напомнил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По словам парламентария, центральным изменением станет полное включение времени ухода за ребенком до полутора лет в страховой стаж родителя. Это правило будет применяться для каждого ребенка без каких-либо исключений.

Ранее действовало ограничение, согласно которому такой период учитывался суммарно не больше шести лет, что равнялось уходу максимум за четырьмя детьми.

Повышенные баллы для многодетных семей

За периоды ухода за детьми будут также начисляться индивидуальные пенсионные коэффициенты. Как уточнил Каплан Панеш, за каждый полный год ухода за третьим или четвертым ребенком родитель получит 5,4 балла. Если в семье рождается двойня или тройня, то периоды ухода за каждым из детей суммируются.

Дополнительные социальные инициативы

На совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин сообщил, что с 1 января 2026 года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%. Глава государства отметил, что этот показатель превысит ожидаемую инфляцию по итогам 2025 года. Социальные пенсии планируется повысить с 1 апреля темпами, соответствующими росту прожиточного минимума пенсионера.

Статс-секретарь-заместитель министра труда Андрей Пудов заявил, что средний размер федеральной пенсии в регионах составляет 22 тысячи рублей. Все выплаты, назначенные по прежнему законодательству, подлежат пересмотру в соответствии с российскими нормами. При этом если новый размер окажется меньше прежнего, пенсионеру будет установлена доплата, покрывающая эту разницу.