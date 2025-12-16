Инопланетный корабль 3I/ATLAS развернул хвост перед сближением с Землей

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который исследователи и обыватели называют космическим кораблем, демонстрирует аномальное поведение своего «антихвоста». До его максимального сближения с Землей остаются считанные дни.

Аномальное поведение

Межзвездный объект 3I/ATLAS продолжает ставить перед учеными новые загадки. Наблюдения показывают, что так называемый «антихвост» этого тела изменил направление, что усилило споры о его природе среди научного сообщества.

Согласно данным наблюдений, противохвостовая часть объекта неизменно сохраняет ориентацию в сторону Солнца по мере движения через Солнечную систему. Эта особенность, впервые зафиксированная на снимках космического телескопа «Хаббл» еще в июле и вновь проявившаяся в конце ноября, не имеет однозначного объяснения в рамках стандартных астрофизических моделей.

В отличие от трудноразличимых антихвостов у некоторых комет, у 3I/ATLAS он выражен чрезвычайно ярко, что указывает на возможное наличие крупных пылевых частиц в его составе, сообщает IBTimes

Поляризация научного сообщества

Научное сообщество расколото в попытках интерпретации феномена. Одна группа исследователей полагает, что наблюдаемые эффекты могут быть объяснены толщиной ледяных зерен вокруг ядра объекта, что создает иллюзию кометного хвоста.

Другие ученые выдвигают смелые гипотезы. Астрономы допускают, что антихвост может быть результатом выбросов углекислого газа, потенциально являющихся побочным продуктом деятельности инопланетного технологического устройства. Однако данная точка зрения подвергается критике со стороны авторитетных ученых.

Новые аномалии накануне сближения

Дискуссии усугубляются другими наблюдаемыми аномалиями. На последних изображениях зафиксировано изменение цвета объекта 3I/ATLAS по мере его приближения к нашей планете. Совокупность необъяснимых особенностей, включая направленный на Солнце антихвост и переменность цвета, продолжает подпитывать версии об искусственном происхождении этого межзвездного гостя накануне его максимального сближения с Землей.