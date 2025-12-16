Бывший начальник ГАИ Выборгского района предстанет перед судом по делу о взятке

В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ГАИ.

Экс-полицейского обвиняют в получении взятки за обеспечение беспрепятственного проезда большегрузных автомобилей.

По версии следствия, в 2024 году обвиняемый через посредников получил взятку на общую сумму 680 тысяч рублей. Деньги были даны в обмен на гарантии беспрепятственного проезда большегрузов коммерческих структур по трассе «Скандинавия» и дорогам Выборгского района.

По итогам расследования сотрудника уволили из органов внутренних дел. На время следствия суд по ходатайству обвинения избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Ленинградской области.

Следствие собрало достаточные доказательства, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.