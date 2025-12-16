Суд избрал домашний арест директору рынка «Правобережный» по делу о пожаре

Невский районный суд Санкт-Петербурга отказал следствию в аресте директора рынка «Правобережный». Вместо заключения под стражу мужчину отправили под домашний арест.

Суд рассмотрел ходатайство следователей об избрании меры пресечения в отношении директора АО «Рынок «Правобережный». Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Следствие полагает, что обвиняемый действовал из корыстных побуждений умышленно предоставлял в аренду помещения рынка с нарушением норм пожарной безопасности. По версии следствия, именно эти нарушения привели к возгоранию 10 декабря 2025 года. Инцидент создал угрозу для здоровья многих людей и стал причиной гибели одного человека по неосторожности.

Обвиняемый был задержан 11 декабря, а 13 декабря ему предъявили официальное обвинение. На судебном заседании защита просила назначить ему домашний арест, возражая против заключения под стражу. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В итоге суд не удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до десятого февраля 2026 года.