Бобров сообщил о результатах мониторинга Москвы

С начала нового года предусмотрено повышение пенсий для определенных категорий граждан. Речь идет о пожилых людях, достигших возраста 80 лет, а также о гражданах с инвалидностью первой группы.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Государственной думы Алексея Говырина, повышение будет произведено автоматически, за счет перерасчета фиксированной части пенсии. Данная мера направлена на усиление социальной поддержки наиболее уязвимых слоев населения.Основание и механизм повышения выплатПо действующему законодательству увеличение пенсии производится по факту наступления одного из двух условий: достижения гражданином возраста 80 лет или установления инвалидности первой группы. Право на повышенную выплату возникает с месяца, следующего за месяцем, в котором наступило соответствующее основание.Как поясняет депутат Говырин, если пенсия уже была увеличена в связи с установлением инвалидности, повторного повышения при достижении 80-летнего...