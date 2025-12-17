Бобров сообщил о результатах мониторинга Москвы

Эффективную работу по выявлению нарушений в строительной сфере провела Государственная инспекция по недвижимости Москвы, которую возглавляет Иван Бобров.
В Басманном районе, в ходе осуществления планового надзора, инспекторы установили факт проведения несогласованных строительных работ на объекте по адресу улица Мясницкая.
Руководитель ведомства Иван Бобров подробно рассказал о результатах проверки:
«В ходе обследования Басманного района инспекторы обнаружили, что к нежилому зданию на улице Мясницкой, владение 40А, строение 2 возводились надстройка и стены. При этом участок по данному адресу под строительство не предоставлялся, разрешительная документация на реконструкцию не оформлялась, что указывало на возведение самостроя».
Результатом оперативного реагирования специалистов ГИН Москвы стало немедленное прекращение всех строительных мероприятий и последующий демонтаж сооружений, которые занимали площадь 22 квадратных метра.
Данный случай подтверждает важность постоянного контроля и профилактической работы, которую проводит инспекция для обеспечения порядка в градостроительной деятельности на территории столицы.
Ранее Бобров отметил завершение работ по благоустройству вблизи Ивановских прудов.