Рост числа заболевших гриппом вызывает тревогу у медиков Петербурга

Больницы Санкт-Петербурга готовятся к возможному наплыву пациентов с пневмониями на фоне резкого роста заболеваемости гриппом.

Как стало известно Мойке78, к подготовке присоединилась Александровская больница. Из ее регионального сосудистого центра, созданного в годы пандемии как трансформируемый стационар, начали выписывать пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По предварительной информации, это делается для возможного перепрофилирования корпуса под лечение больных с пневмонией. Данный шестиэтажный корпус, открытый в 2022 году, в обычном режиме рассчитан на 335 коек, а в режиме моноинфекции — на 415 коек.

Ситуация с заболеваемостью в городе вызывает опасения. Роспотребнадзор сообщал, что на минувшей неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге выросла на 30,3%. При этом заболеваемость COVID-19 увеличилась на 11,6%.

В образовательных организациях уже проводятся утренние фильтры, а при превышении порога в 20% заболевших возможна приостановка учебного процесса. На прошлой неделе количество закрытых на карантин школьных классов в городе выросло с 262 до 410.