В Выборгской больнице открылся современный сосудистый центр

В Выборгской больнице Ленинградской области открылся новый сосудистый центр для оказания экстренной медицинской помощи.

Как сообщает allnw.ru, центр будет специализироваться на диагностике и лечении острых сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты.

Врачи смогут выполнять сложные операции на сосудах сердца и мозга через минимальные проколы, что сокращает время восстановления пациентов.

По словам главы Комитета по здравоохранению Ленобласти Александра Жаркова, создание центра позволит оказывать помощь жителям Выборгского района в критически важный период — «терапевтическое окно».

В эти первые часы после приступа лечение наиболее эффективно для спасения жизни и предотвращения тяжелых осложнений.

Ранее в Ленинградской области на фоне резкого роста заболеваемости гриппом и ОРВИ на карантин было закрыто 172 школьных класса. Также занятия были приостановлены в 21 группе детских садов.

Количество закрытых классов за две недели декабря выросло более чем в десять раз. Особенно сложная эпидемиологическая обстановка отмечалась в Сосновом Бору, где порог заболеваемости среди детей был превышен на 36%.