В Ленобласти осудили экс-полицейского за взятку в 680 тысяч

Выборгский городской суд Ленинградской области вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику полиции.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Ленинградской области, мужчина признан виновным в посредничестве во взяточничестве с использованием служебного положения в крупном размере. Преступление было совершено в период с 1 мая по 5 ноября 2024 года.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что обвиняемый, находясь на службе, передал взятку в размере 680 тысяч рублей начальнику отдела Госавтоинспекции. Деньги были переданы от имени индивидуальных предпринимателей, занимавшихся грузоперевозками, с целью получения возможности беспрепятственно осуществлять свою деятельность.

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также осужденный лишен специального звания «майор полиции» и права занимать ряд должностей в правоохранительных и государственных органах сроком на три года. Уголовные дела в отношении других фигурантов выделены в отдельное производство.