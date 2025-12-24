В пятницу Петербург полностью подготовят к встрече Нового года

Санкт-Петербург планирует завершить все работы по новогоднему украшению к 26 декабря.

Концепция этого года представляет собой развитие идей предыдущих лет. Одной из ключевых локаций станет Александровский сад, где над центральной аллеей разместили больше трех тысяч светящихся сноуфоллов, создающих иллюзию падающего снега. В саду также установили девять светодиодных динамических арок в форме падающих звезд, а ближе к Конногвардейскому бульвару появилась инсталляция «звездное небо».

Малую Конюшенную улицу украсит светодиодный тоннель с фотозонами внутри. На Сенной площади помимо традиционной елки и декоративных опор установят четыре группы световых арок и около 60 полутораметровых новогодних елей, создав новую зону отдыха.

Стрелку Васильевского острова уже оформили композицией «Парад планет» и 20-метровой мультимедийной елкой, а деревья украсили рождественскими звездами, сообщил «Петербургский дневник».

На Конногвардейском бульваре установлены три группы арок и светодиодные фигуры львов, «охраняющих» вход в световой тоннель. У Медного всадника зажглась елка в цветах российского флага.

Также в этом году восстановлено праздничное оформление у Нарвских ворот, где после реставрации вновь разместят новогодние часы в новом дизайнерском решении. Мост Александра Невского украсили 200 декоративных елей по обеим сторонам, а на Литейном мосту разместили пять линий гирлянд.