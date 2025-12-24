Среда, 24 декабря 2025
$79.31 €92.86 ¥11.23
-1.1 C
Санкт-Петербург
Новости

В пятницу Петербург полностью подготовят к встрече Нового года

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Санкт-Петербург планирует завершить все работы по новогоднему украшению к 26 декабря.

Концепция этого года представляет собой развитие идей предыдущих лет. Одной из ключевых локаций станет Александровский сад, где над центральной аллеей разместили больше трех тысяч светящихся сноуфоллов, создающих иллюзию падающего снега.  В саду также установили девять светодиодных динамических арок в форме падающих звезд, а ближе к Конногвардейскому бульвару появилась инсталляция «звездное небо». 

Малую Конюшенную улицу украсит светодиодный тоннель с фотозонами внутри. На Сенной площади помимо традиционной елки и декоративных опор установят четыре группы световых арок и около 60 полутораметровых новогодних елей, создав новую зону отдыха.

Стрелку Васильевского острова уже оформили композицией «Парад планет» и 20-метровой мультимедийной елкой, а деревья украсили рождественскими звездами, сообщил «Петербургский дневник».

На Конногвардейском бульваре установлены три группы арок и светодиодные фигуры львов, «охраняющих» вход в световой тоннель. У Медного всадника зажглась елка в цветах российского флага.

Также в этом году восстановлено праздничное оформление у Нарвских ворот, где после реставрации вновь разместят новогодние часы в новом дизайнерском решении. Мост Александра Невского украсили 200 декоративных елей по обеим сторонам, а на Литейном мосту разместили пять линий гирлянд.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

В России разработали новый способ регуляции стресса, сна и веса

Российские ученые запатентовали метод, на основе которого создан портативный гаджет, оказывающий мягкое воздействие на блуждающий нерв — главный «провод связи» между мозгом и внутренними органами. Именно он управляет сердцем, дыханием, пищеварением, чувством сытости и уровнем стресса. Чрескожная стимуляция вагуса снижает уровень стресса, улучшает сон и приводит к потере лишних килограммов.На пресс-конференции, которая прошла в Петербурге, доктор медицинских наук, профессор и ведущий научный сотрудник отдела хирургического лечения интерактивной патологии НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева Владимир Шварц пояснил, что блуждающий нерв — самый большой и распространённый нерв в организме. «Он регулирует и координирует деятельность сердца, лёгких, желудочно-кишечного тракта и пищеварительной системы. 80% составляют сенсорные волокна, которые собирают информацию от внутренних органов. Это нерв успокоения — он активен, когда мы в...
Читать далее
Наука

Ученые оценили опасность угрозы кометы 3I/ATLAS для Земли

По мере сближения с Землей межзвездная комета 3I/ATLAS вызвала волну спекуляций о возможной опасности. Ученые дают однозначный ответ, опираясь на данные о траектории и природе объекта.Спекулятивная гипотеза и ее критикаМировое внимание к межзвездной комете 3I/ATLAS было привлечено не только ее уникальностью, но и заявлением астрофизика Гарвардского университета Ави Леба. Ученый предположил, что объект может иметь искусственное происхождение, нести на борту экипаж и представлять скрытую угрозу для Земли. В качестве аргументов Леб приводил аномально высокую скорость объекта, наличие негравитационного ускорения и траекторию подхода к Земле со стороны Солнца.Однако ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт опроверг эти предположения, заявив, что поведение кометы укладывается в известные физические законы. Ученый пояснил, что изменение скорости может объясняться типичными для комет выбросами...
Читать далее

Интересное

новости СПб дтп ленобласть дети полиция суд погода Россия петербург следствие владимир путин мошенничество прокуратура праздник закон москва деньги нарушения продукты Новый год ученые штрафы мчс Госдума арест экономика Центральный район снег александр дрозденко пенсионерка автомобили спасатели транспорт ресторан шушары италия ветер космос автомобиль взятки концерт Александр Колесов кирилл поляков взятка клещи

Новости дня

Новости

Автономные беспилотные трамваи могут выйти на улицы Петербурга к 2030 году

Новости

Россияне просят пресечь использование «схемы Долиной» при продаже автомобилей

Новости

Кресло руководителя ГКУ «Организатор перевозок» занял Виталий Войнов

Новости

Эксперт Аржаков назвал блокировку Telegram без альтернативы социально опасной

Наука

Ученые нашли связь между кефиром и старением иммунитета

Новости

В России могут ввести штрафы и арест за сталкинг

Вне СПб

Омская пенсионерка устроила погром в квартире после провала «Схемы Долиной»

Новости

Критик Бабичев назвал альбом Билана Vector V главным релизом года

Новости

За сутки в Ленобласти зафиксировали 69 аварий

Вне СПб

На улицах столицы КНДР появилось больше двух тысяч новых иномарок

Ленинградская область

Прокуратура Ленобласти выявила необоснованное начисление долга за капремонт

Новости

МЧС предупредили петербуржцев о сильном ветре и мокром снеге в четверг

Вне СПб

Бобров обозначил результаты работы по благоустройству в Мещанском районе

Новости

Как католики празднуют Сочельник

Новости

Россиянам рассказали о работе почты и маркетплейсов в новогодние праздники

Новости

В Петербурге сносят ресторан Sunday Ginza за нарушения условий аренды

Город

В Петербурге открыли движение по первому этапу трамвайной линии «Славянка»

Ленинградская область

В Ленобласти разработают единую программу досуга для старшего поколения

Город

Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о сильном ветре в конце недели

Новости

Лингвисты оценили высказывания жены Бивола о национальности как оскорбления

Ленинградская область

Дрозденко заявил о росте экспорта и переориентации экономики Ленобласти

Наука

Солнечный свет улучшает контроль сахара при диабете второго типа

Новости

Инженера ЖКС Невского района обвиняют в систематическом взяточничестве

Наука

К 2036 году на Луне хотят построить российскую электростанцию

Деньги

Центробанк ожидает уровень инфляции ниже 6% по итогам 2025 года

Наука

Ученые оценили опасность угрозы кометы 3I/ATLAS для Земли

Новости

Роскачество обнаружило кишечную палочку в икре пяти популярных марок

Новости

Сотрудника полиции Петербурга задержали за получение взятки

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb