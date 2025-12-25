Ксения Собчак опровергла слухи о сделке за интервью с вдовой Паши Техника

Телеведущая Ксения Собчак опровергла слухи о том, что она обещала вдове рэпера Паши Техника оплатить место на кладбище в обмен на эксклюзивное интервью. Журналистка назвала такие предположения «трэшем» и нарушением профессиональной этики.

Собчак опровергла слухи о сделке с вдовой рэпера Паши Техника Евой Карицкой. В эфире шоу «Есть вопросики» Иды Галич журналистка прокомментировала информацию о том, что она пообещала оплатить место на кладбище в обмен на эксклюзивное интервью.

Ксения Собчак заявила, что такой договоренности никогда не было. По ее словам, обсуждение интервью в обмен на место на кладбище является грубым нарушением этических норм. Телеведущая подчеркнула, что сама никогда не пошла бы на такие условия, а все важные разговоры ведет письменно.

По словам Собчак, она действительно оказывала помощь семье рэпера, но это не было связано с кладбищем. Она описала это как человеческое общение и финансовую поддержку для вдовы и ее близких, о которой ее попросили. Журналистка также отметила, что не имеет подобных связей, чтобы решать вопросы с местами на кладбище.

Напомним, что рэпер Паша Техник скончался 5 апреля 2025 года в Таиланде от передозировки наркотиками. Спустя несколько дней после его смерти Ксения Собчак опубликовала интервью с его вдовой.