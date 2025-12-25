Депутаты предложили компенсировать расходы на аренду студентам и пенсионерам

В Государственной думе предложили ввести налоговый вычет на расходы по аренде жилья для социально уязвимых категорий граждан.

Депутаты предложили ввести налоговые льготы для граждан, арендующих жилье. Соответствующее обращение направлено министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.

Авторы инициативы отмечают, для социально уязвимых категорий граждан должен быть введен налоговый вычет с расходов на аренду жилья. В перечень таких категорий включены студенты, пенсионеры, инвалиды, ветераны и многодетные семьи. Парламентарии предлагают возвращать им часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с расходов на съемную квартиру, но не более 50% от среднерыночной стоимости аренды в регионе, сообщает 360.ru.

По словам депутатов, съемное жилье на сегодняшний день обходится дорого, и многие вынуждены тратить на него половину своего дохода. Для студентов из других городов и семей с детьми аренда является основной статьей расходов. После оплаты жилья и коммунальных услуг у таких граждан часто не остается средств на другие нужды.

Парламентарии также обратили внимание на статистические данные. По информации Росстата, средние доходы россиян составляют около 91 тысячи рублей в год, в то время как квадратный метр жилья в новостройке стоит примерно 171,1 тысячи рублей.

По мнению депутатов, собрать средства на покупку даже небольшой квартиры при таких ценах невозможно, особенно с учетом текущей ключевой ставки Банка России.