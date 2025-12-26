В России выросла заболеваемость мышиной лихорадкой

Заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, известной как «мышиная лихорадка», в России с января по октябрь 2025 года выросла в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил Казанский научно-исследовательный институт эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора. Случаи заболевания зарегистрированы в восьми федеральных округах и 54 субъектах России. Среди заболевших преобладают городские жители — 86%, на долю сельского населения пришлось 13%. В Роспотребнадзоре подтвердили, что в отдельных районах страны осенью действительно фиксировался рост заболеваемости.

При этом в ведомстве подчеркнули, что в многолетней динамике по России наблюдается устойчивое снижение заболеваемости. Текущие показатели в три раза ниже последнего подъема 2019 года и в полтора раза меньше среднемноголетних значений.