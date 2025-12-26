В Петербурге с января может подорожать проезд в транспорте

В Санкт-Петербурге с января 2026 года может произойти плановое повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Комитет по тарифам города рассматривает сценарий увеличения стоимости на 10%.

Если предложение будет одобрено, стоимость жетона в метро вырастет до 95 рублей, а разовый проезд в наземном транспорте — до 88 рублей. Поездки по транспортной карте «Подорожник» и Единой карте петербуржца могут подорожать до 66 рублей.

Даже после возможного повышения проезд по «Подорожнику» будет оставаться на 5 рублей дешевле минимального тарифа в Москве, где со 2 января поездка по биометрии будет стоить 71 рубль.

Отметим, что в октябре вице-губернатор Кирилл Поляков сообщил об успешных испытаниях системы биометрической регистрации пассажиров в аэропорту Пулково, что в перспективе упростит процедуру для пассажиров внутренних рейсов.