В Петербурге молодой человек ходил по железной дороге и попал под поезд

На перегоне Лигово-Горелово в Санкт-Петербурге электропоезд травмировал 18-летнего жителя Ленинградской области. Инцидент произошел вечером в непосредственной близости от станции Горелово.

По предварительной информации, молодой человек шел вдоль железнодорожных путей прямо перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение и подавал звуковые сигналы, но предотвратить наезд не удалось. Юношу задело по касательной. После происшествия он был госпитализирован. Задержек в движении поездов не допущено, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Сотрудники Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося. В полиции напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности при нахождении в зоне движения поездов.