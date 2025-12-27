Потомок Екатерины II заявил, что не планирует в будущем заниматься музыкой

Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги, недавно ставший соучредителем Царскосельского императорского оркестра в Петербурге, заявил, что его профессиональные планы не связаны с музыкой.

В интервью РИА Новости он отметил, что после 26 лет работы в финансовой сфере в разных странах сейчас сосредоточен на развитии торговых отношений между Россией и странами БРИКС.

Калагеорги, получивший российское гражданство по указу президента в январе 2024 года, сейчас живет в Санкт-Петербурге и часто бывает в Москве. При этом он признался, что по-прежнему мечтает поселиться в Крыму, возможно, если это будет связано с бизнес-проектами.

Ранее о его намерениях переехать в Ялту сообщал постпред Крыма при президенте России.