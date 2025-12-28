Набиуллина назвала льготную ипотеку причиной роста цен на жилье

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что рост цен на жилье стал прямым следствием масштабных программ льготной ипотеки. По ее словам, искусственно стимулированный спрос не успевает за предложением.

Как отметила председатель ЦБ, ситуация на рынке жилья демонстрирует прямую связь между масштабными льготными программами и ростом цен. Набиуллина пояснила, что крупные безадресные государственные программы, такие как льготная ипотека, вливают в отрасль большие объемы дешевых денег, что приводит к резкому всплеску спроса.

Строительная отрасль не способна так же быстро увеличить предложение новых квартир. В результате возникает классический дисбаланс, когда за ограниченный товар конкурирует растущее число покупателей, что неизбежно приводит к росту цен.

Набиуллина подчеркнула, что любые льготы кем-то оплачиваются, и для минимизации перекосов на рынке такие программы должны носить адресный характер, сообщает «ФедералПресс».

Параллельно в Госдуме обсуждают расширение действующих мер поддержки. Депутаты направили в правительство предложения о расширении географии действия семейной ипотеки со сверхльготной ставкой в 2%. В настоящее время такая ставка доступна только при покупке жилья в сельской местности или на Дальнем Востоке. По мнению парламентариев, это сдерживает спрос, так как не все семьи готовы к переезду в регионы с недостаточно развитой инфраструктурой.

Также среди инициатив — введение механизма частичного списания ипотечного долга при рождении детей и полное списание кредита при рождении четвертого ребенка.