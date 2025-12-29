Астрономы преодолели рубеж в шесть тысяч открытых экзопланет

В официальном каталоге NASA зарегистрировано свыше шести тысяч планет, обращающихся вокруг других звезд. Этот рубеж был преодолен спустя 30 лет после открытия первой экзопланеты.

Достижение научного рубежа

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о преодолении символического порога в шесть тысяч подтвержденных экзопланет. Учет таких объектов ведется специализированным Институтом экзопланетных исследований NASA.

Как отмечают в агентстве, отслеживание происходит постоянно, поэтому выделить какую-либо конкретную планету в качестве «юбилейной» невозможно. Параллельно с подтвержденными данными в архивах находится еще несколько тысяч кандидатов, ожидающих дополнительной проверки.

По словам представителя дирекции астрофизических программ NASA, этот результат стал итогом многолетних исследований с использованием космических телескопов, кардинально изменивших понимание структуры космоса.

История открытий и методы исследований

Текущее достижение отмечается спустя три десятилетия после открытия первой планеты у солнцеподобной звезды. Большинство экзопланет обнаруживаются косвенными методами с помощью фиксации периодического падения яркости звезды в момент прохождения планеты по ее диску. Подтверждение каждой находки часто требует длительных наблюдений с привлечением разных инструментов, что объясняет наличие значительной очереди из неподтвержденных кандидатов.

За последние годы темп открытий существенно вырос — для перехода от пяти к шести тысячам подтвержденных планет потребовалось около трех лет. Ожидается, что новые миссии, такие как «Нэнси Грейс Роман» от NASA и продолжающая работу «Gaia» от Европейского космического агентства, предоставят еще тысячи объектов для изучения.

Научное значение и будущие цели

Накопленный массив данных позволяет ученым не только изучать уникальные свойства отдельных планет, но и проводить статистический анализ, сравнивая общую картину с нашей Солнечной системой. К примеру, наблюдения указывают на то, что каменистые планеты во Вселенной встречаются чаще, чем газовые гиганты.

Основным фокусом будущих исследований станет поиск и детальное изучение аналогов Земли, включая анализ их атмосфер на предмет возможных биомаркеров. Космический телескоп «Джеймс Уэбб» уже приступил к спектроскопии атмосфер множества экзопланет, однако для исследования планет земного типа требуются новые технологические решения для блокировки света родительских звезд.

В NASA работают над такими инструментами, включая коронограф для телескопа «Роман» и проект «Обсерватория обитаемых миров».