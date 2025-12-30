В Выборге завершилась реставрация Равелинных ворот

В Выборге Ленинградской области завершена реставрация Равелинных ворот.

Как сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Парк Монрепо», с исторического сооружения уже сняты строительные леса. В музее уточнили, что акты сдачи-приемки работ подписаны, и ворота открыты для прохода. При этом сквозной проход пока недоступен — впереди сдача Фридрихсгамских ворот и реставрация булыжного мощения дороги между ними. После завершения всех работ маршрут через Аннинские укрепления соединит старый город и парк Монрепо.

Реставрация стартовала в декабре 2024 года и велась за счет собственных средств музея-заповедника (в том числе от продажи билетов) и бюджета Ленинградской области. Специалисты демонтировали советскую цементную штукатурку, разобрали крошащийся кирпич, а затем провели инъектирование, гидроизоляцию, отделку фасадов и устройство мощения проезда.

В мае 2025 года на объекте было обнаружено большое количество нестандартных кирпичей средних веков. Предположительно, они были взяты с разрушающегося старинного здания. В будущем эти находки станут экспонатами музея Аннинских укреплений, который откроется в здании бывшего караульного помещения.