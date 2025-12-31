Мария Захарова представила песню Киркорова на свои слова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале представила видеозапись песни «Главная роль» на ее стихи, которую исполнил Филипп Киркоров. Премьера композиции состоялась на творческом вечере, посвященном юбилею дипломата.

В своем обращении Захарова затронула тему осуждения и взаимопомощи. Она написала, что многое зависит от нас и окружающих, когда речь идет о тех, кого мы осуждаем. Она также предположила, что в Новом году может случиться чудо, и каждый из нас, прежде чем осудить кого-то, спросит себя, что он сделал, чтобы помочь открыть «ту дверь», а не столкнуть в яму (что всегда проще).

Дипломат отметила, что творческий вечер прошел в поддержку храма Архангела Михаила в Тараканове. В мероприятии приняли участие артисты Ирина Понаровская, Елена Север, Люся Чеботина, Птаха, Айна Гетагазова, Катя Лель и Любовь Успенская, которая выступила с видеозаписью, пишет 360.ru. Вечер завершился премьерой песни в исполнении Киркорова, которой Захарова поделилась со своими подписчиками.