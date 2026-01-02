Пятница, 2 января 2026
Санкт-Петербург
Новости

Депутаты предложили снять с молодых семей бремя допрасходов по ипотеке

Даниил Александров
Фото: abn.agency

В Государственной думе предложили освободить молодые семьи от дополнительных расходов, сопровождающих оформление ипотечного кредита. Законопроект предполагает либо прямой запрет на взимание таких платежей, либо возможность их компенсации через расширенный налоговый вычет.

Парламентарии заявили о намерении внести законопроект, направленный на освобождение молодых семей от скрытых платежей, сопровождающих процесс оформления ипотечного жилищного кредита. По словам авторов инициативы, государственная поддержка в виде льготных ставок и субсидий зачастую нивелируется необходимостью единовременно выплачивать до 100 тысяч рублей на дополнительные услуги, что становится тяжелым финансовым бременем.

Депутаты пояснили, что в список обязательных расходов входят независимая оценка недвижимости (от 4,3 до 7 тысяч рублей и больше), страхование залога (в среднем 1-2% от суммы кредита ежегодно), а также часто рекомендуемое банками страхование жизни заемщика (около 1% от суммы кредита). Дополнительно взимается госпошлина в две тысячи рублей за регистрацию права собственности, различные банковские комиссии и услуги риелтора при покупке на рынке вторичного жилья. В крупных городах совокупные затраты легко достигают 80-100 тысяч рублей.

При этом действующие меры поддержки, такие как программа «Молодая семья» или «Семейная ипотека», покрывают часть основной стоимости жилья или кредита, но не распространяются на указанные дополнительные издержки.

В качестве решения проблемы рассматриваются два основных механизма. Первый предполагает прямое освобождение молодых семей, соответствующих критериям государственных программ (например, где оба супруга не старше 35 лет), от оплаты услуг по оценке недвижимости и госпошлины за регистрацию права, отметил автор инициативы и депутат Каплан Панеш.

Второй вариант заключается в предоставлении расширенного имущественного налогового вычета, который позволил бы вернуть 13% не только от уплаченных процентов по ипотеке, но и от фактически понесенных расходов на обязательное страхование залога, оценку и госпошлину.

