Рабочие профессии занимают второе место по спросу на рынке труда Петербурга

По данным за 2025 год, на рабочие профессии в Петербурге пришлось 16% от общего числа открытых вакансий.

Рабочие специальности сохраняют высокий спрос на рынке труда Северной столицы. По итогам 2025 года они заняли второе место по числу вакансий, уступив только сфере продаж, и составили 16% от всех предложений работодателей.

Для решения кадрового вопроса крупные промышленные предприятия создали собственные учебные центры. Эти внутренние системы подготовки полностью финансируются компаниями. Ученики в период обучения получают стипендию, а после успешного окончания курса — гарантированное рабочее место на заводе, сообщает «ДП».

Эффективность такой модели подтверждается практикой. За год в группе компаний «Свеза» обучение прошли 722 новых сотрудника, а 537 опытных работников освоили смежную профессию. На «Адмиралтейских верфях» корпоративные программы закрывают до 40% кадрового дефицита. Обучение там длится от трех до шести месяцев со стипендией в 55 тысяч рублей.

Больше половины учащихся на производстве — люди старше 30 лет. К кандидатам часто предъявляются гибкие требования, где решающее значение имеет личная мотивация, а не изначальный профиль образования.

Основой подготовки является система наставничества: опытные сотрудники обучают новичков на рабочем месте, получая за это доплаты и премии. На «Силовых машинах» для этих целей создан специальный учебный центр и два полигона для сварщиков, где в 2026 году планируют обучить около 500 человек.

Ранее вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков отмечал, что в рамках программы развития города уделяется особое внимание созданию высокооплачиваемых рабочих мест и подготовке кадров, включая создание образовательно-производственных полигонов на базе предприятий.