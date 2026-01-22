Четверг, 22 января 2026
$77.82 €91.2 ¥11.17
-9.4 C
Санкт-Петербург
Новости

Рабочие профессии занимают второе место по спросу на рынке труда Петербурга

Даниил Александров
Фото: abn.agency

По данным за 2025 год, на рабочие профессии в Петербурге пришлось 16% от общего числа открытых вакансий.

Рабочие специальности сохраняют высокий спрос на рынке труда Северной столицы. По итогам 2025 года они заняли второе место по числу вакансий, уступив только сфере продаж, и составили 16% от всех предложений работодателей.

Для решения кадрового вопроса крупные промышленные предприятия создали собственные учебные центры. Эти внутренние системы подготовки полностью финансируются компаниями. Ученики в период обучения получают стипендию, а после успешного окончания курса — гарантированное рабочее место на заводе, сообщает «ДП».

Эффективность такой модели подтверждается практикой. За год в группе компаний «Свеза» обучение прошли 722 новых сотрудника, а 537 опытных работников освоили смежную профессию. На «Адмиралтейских верфях» корпоративные программы закрывают до 40% кадрового дефицита. Обучение там длится от трех до шести месяцев со стипендией в 55 тысяч рублей.

Больше половины учащихся на производстве — люди старше 30 лет. К кандидатам часто предъявляются гибкие требования, где решающее значение имеет личная мотивация, а не изначальный профиль образования.

Основой подготовки является система наставничества: опытные сотрудники обучают новичков на рабочем месте, получая за это доплаты и премии. На «Силовых машинах» для этих целей создан специальный учебный центр и два полигона для сварщиков, где в 2026 году планируют обучить около 500 человек.

Ранее вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков отмечал, что в рамках программы развития города уделяется особое внимание созданию высокооплачиваемых рабочих мест и подготовке кадров, включая создание образовательно-производственных полигонов на базе предприятий.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Наука

В четверг ученые смогут установить состав выброса кометы 3I/ATLAS

Межзвездный объект 3I/ATLAS демонстрирует аномальное поведение, которые противоречит стандартным астрофизическим моделям. Ключ к их объяснению может быть получен 22 января, когда Земля окажется на одной линии с этим объектом и Солнцем.Выявленные аномалииУчастники исследовательской группы под руководством астрофизика Ави Леба сообщили, объект 3I/ATLAS демонстрирует поведение, которое не укладывается в стандартные модели. Во-первых, у него обнаружен антихвост длиной около 130 тысяч километров, направленный в сторону Солнца. Такая ориентация противоречит действию солнечного ветра.Во-вторых, вокруг основного выброса наблюдаются три симметричные струи, расположенные под углом 120 градусов. Подобная структура характерна для инженерных систем стабилизации и не укладывается в стандартные астрофизические модели.Статистически маловероятные параметрыДругой аномалией является ориентация объекта. Ось вращения 3I/ATLAS практически точно направлена на Солнце, с отклонением всего в 20 градусов. Учитывая, что вращение...
Читать далее
Новости

Полина Лурье въехала в бывшую квартиру Ларисы Долиной в Хамовниках

Полина Лурье въехала и приступила к обустройству квартиры в Хамовниках, которая после долгого судебного спора была признана ее собственностью. Адвокат новой хозяйки также анонсировала подачу иска о взыскании судебных издержек с бывшей собственницы, певицы Ларисы Долиной.Реакция соседейПолина Лурье официально вступила во владение пятикомнатной квартирой площадью 236 квадратных метров. Это произошло 19 января после завершения исполнительного производства по выселению.Адвокат Светлана Свириденко сообщила, что ее доверительница благополучно въехала и чувствует себя комфортно. Лурье уже сменила замки на входной двери.Отдельно адвокат отметила доброжелательное отношение со стороны других жильцов элитного дома. По ее словам, управляющий и соседи тепло приняли новую хозяйку, что исключило дополнительные сложности после завершившегося публичного конфликта.Планы на ремонт и подготовка нового судебного искаТеперь, когда юридические вопросы решены, Полина Лурье планирует...
Читать далее

Интересное

новости СПб дтп ленобласть дети полиция суд погода кража Россия петербург следствие мигранты Смольный мошенничество вода ремонт пулково деньги конфликт ЗакС Роспотребнадзор здоровье задержание ученые уголовное дело эвакуация банки безопасность школа мошенники парковки автомобили приставы реклама законопроект Россельхознадзор общественный транспорт похороны Александр Колесов взятки гати кирилл поляков уборка снега израиль депутаты

Новости дня

Новости

Будущее России создается руками молодежи

Бизнес-вести

Количество пунктов выдачи ПВЗ в Петербурге увеличилось на 81%

Наука

В четверг ученые смогут установить состав выброса кометы 3I/ATLAS

Город

Общественный транспорт Петербурга готов к работе в условиях морозов

Новости

Полицейские раскрыли схему хищения 381 млн рублей из федерального бюджета

Город

Центр управления парковками помогает освобождать улицы для уборки снега

Новости

Депутаты предложили ввести налоговый вычет на свадьбу для молодоженов

Новости

Племянник Игоря Бриля сообщил о состоянии джазового пианиста

Наука

Эксперты из ООН предупреждают о вступлении мира в фазу водного кризиса

Новости

Эксперты рассказали об основных системах безопасности в автомобилях

Новости

Петербуржцам объяснили причину заторов из-за новых режимов светофоров

Новости

Решение об эвакуации тела Наговицыной должны принимать ее родственники

Город

Александр Колесов предупредил петербуржцев о крепких морозах в конце недели

Новости

Полина Лурье въехала в бывшую квартиру Ларисы Долиной в Хамовниках

Новости

Эксперты рассказали о масштабах блокировок карт россиян в январе 2026 года

Новости

Поезд «Санкт-Петербург — Кисловодск» задерживается из-за сходов вагонов

Новости

Избитый охранником в магазине на Коломяжском проспекте скончался в больнице

Новости

Из Петербурга запустят два новых международных автобусных маршрута в Беларусь

Новости

Полицейские выявили коррупционную схему при подключении к электросетям

Новости

Эксперт Якубович назвал особенности норматива приезда скорой

Бизнес-вести

Новый фармацевтический комплекс появится в ОЭЗ Петербурга

Новости

Суд подтвердил законность предупреждения УФАС в отношении «Почта Банка»

Новости

Суд обязал детский сад в Петербурге установить теневые навесы на площадках

Новости

Татьяна Буланова поделилась подробностями ухода «энергосберегающих» танцоров

Город

В Петербурге сохраняются проблемы с уборкой снега на тротуарах

Новости

В Петербурге прощаются с основателем ресторанной сети Ginza Project

Деньги

С февраля 2026 года социальные выплаты будут проиндексированы на 5,6%

Новости

В Петербурге стартовала серия «Транспортных уроков» для детей

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb