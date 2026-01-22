Полицейские раскрыли схему хищения 381 млн рублей из федерального бюджета

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в мошенничестве при исполнении контрактов на утилизацию отходов. Общая сумма ущерба от действий злоумышленников превышает 381 миллион рублей.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД совместно с УФСБ по Петербургу и Ленобласти раскрыли преступную схему.

По данным следствия, предприятие заключило контракт на вывоз и утилизацию отходов. Однако фирма не выполняла свои обязательства. Вместо надлежащей переработки строительный мусор свозился и складировался на территории в несколько десятков гектаров, включая карьер в Выборгском районе. После сброса отходов компания-исполнитель выставляла контрагенту счета за якобы оказанные в полном объеме услуги.

В ходе двухлетней деятельности руководство фирмы получило свыше 381 миллиона рублей, выделенных из федерального бюджета в рамках государственного контракта.

Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители провели масштабную серию обысков, включая офис компании в городе Сертолово Всеволожского района. В качестве подозреваемых задержаны пять человек, включая собственника и представителей управляющего звена фирмы.