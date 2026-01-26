Понедельник, 26 января 2026
Цивилев предложил посвятить внеурочные занятия в школах блокаде Ленинграда

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев предложил приурочить «Разговоры о важном» в конце января к памяти о блокаде Ленинграда.

Парламентарий обратился в Министерство просвещения с предложением о пересмотре тематики занятий проекта «Разговоры о важном» в преддверии Дня полного освобождения города. По его словам, сохранение исторической памяти важно не только для Петербурга и Ленинградской области, но и для всех регионов, где школы традиционно проводят памятные акции.

В своем Telegram-канале Цивилев также предложил организовать тематические уроки о блокаде как в рамках федерального, так и регионального компонентов образовательного проекта. Для этого необходимо обеспечить школы методическими материалами, подготовленными историками и педагогами. Цель такой инициативы — помочь учащимся понять историческую ценность событий, осмыслить прошлое и почувствовать связь с настоящим.

Напомним, что в Санкт-Петербурге уже проводятся тематические занятия. Например, подведомственное Комитету по транспорту СПб ГКУ «Организатор перевозок» организует уроки о работе транспорта в годы блокады и подвиге работников транспортного блока.

Первый «Транспортный урок» в этом году прошел для воспитанников Центра содействия семейному воспитанию № 3, где детям рассказали о поведении в общественном транспорте и роли транспортников в блокадном Ленинграде.

