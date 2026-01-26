В Петербурге могут повысить штраф за неоплаченную парковку с 3 до 5 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге подготовили проект изменений в городской кодекс об административных правонарушениях, предусматривающий увеличение штрафа для неплательщиков в зоне платной парковки с трех до пяти тысяч рублей.

Эта мера направлена на усиление борьбы с нарушениями, так как после прошлого повышения тарифов на некоторых улицах водителям стало выгоднее нарушать, чем оплачивать стоянку.

Как ранее отмечали в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга, ежедневно инспекторы подведомственного Городского центра управления парковками патрулируют зону, выявляя попытки уклонения от оплаты, включая сокрытие или демонтаж номерных знаков. В отношении автомобилей без номеров применяется мера в виде изъятия и перемещения на спецстоянку.

По итогам 2025 года было изъято и перемещено на специализированную стоянку 912 транспортных средств, очищено от предметов, препятствующих фиксации, 17 421 государственный регистрационный знак.

Также выявлено 17 528 автомобилей без регистрационных знаков, проведено 7 494 профилактические беседы с водителями и зафиксировано 5 595 случаев парковки на местах для инвалидов транспортных средств, не внесенных в Федеральный реестр инвалидов (информация передана в Госавтоинспекцию).

Заместитель председателя Комитета по транспорту Алексей Гончаров подчеркнул, что обеспечение порядка в зоне платной парковки является ключевой задачей, а неотвратимость ответственности за нарушения — неотъемлемой частью этой системной работы.