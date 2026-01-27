У Пискаревского мемориала построят храм в память о блокаде Ленинграда

Рядом с Пискаревским мемориальным кладбищем в Санкт-Петербурге продолжается возведение храмового комплекса. Строительство объекта стартовало в январе 2025 года, а его завершение намечено на конец 2026 года.

Архитектура и символическое наполнение храма

Центральным элементом комплекса станет Храм Воскресения Христова. Его спроектировали как органичную часть ансамбля Пискаревского мемориала. Архитектура здания площадью 290 квадратных метров и высотой 27 метров выполнена в строгом и сдержанном стиле.

Внутреннее убранство и иконография храма на данный момент разрабатываются специалистами под руководством епархиальной комиссии. Настоятель временного храма иерей Илия Васильев в беседе с «Петербургским дневником» сообщил, что среди святынь будут как новые образы, так и исторические реликвии.

К специально созданным иконам относится «блокадный» список образа Божией Матери «Хлебная». Среди старинных святынь — икона Успения Пресвятой Богородицы, пережившая революцию и Великую Отечественную. Ее последняя хранительница была дочерью женщины, работавшей на Пискаревском мемориале в годы блокады, что создает глубокую символическую связь с памятью об осаде.

Финансирование проекта

Строительство комплекса ведется исключительно на благотворительные пожертвования. Для привлечения средств и увековечения памяти реализуется программа «именной кирпич».

Как пояснил директор организации-застройщика Александр Лисковец, любой желающий может сделать взнос и приобрести кирпич, на котором будет нанесено его имя. Эти кирпичи станут частью стен возводимого храма, что позволит навсегда сохранить имена благотворителей в истории сооружения. Таким образом, сам процесс строительства становится актом коллективной памяти и общественного участия.

Этапы строительства

Важной частью комплекса станет историко-патриотический просветительский центр. В его состав войдут внутренние экспозиционные залы, учебные пространства и открытая уличная территория с памятными знаками.

Содержательное наполнение экспозиций, посвященных жизни города и роли церкви в блокадный период, разрабатывается при участии специалистов Санкт-Петербургского государственного университета.

Как отметил отец Илия, цель центра — не только рассказать о прошлом, но и способствовать духовно-нравственному воспитанию на примерах как исторического, так и современного героизма.

На текущий момент строители приступили к возведению барабана и купола храма. Полный ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года.