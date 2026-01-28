Суд обязал авиакомпанию изменить правила отбора пассажиров

Суд удовлетворил иск транспортной прокуратуры к авиакомпании S7 и обязал перевозчика изменить правила отбора пассажиров при овербукинге. Внутренний документ авиакомпании был признан дискриминационным.

Суд обязал авиакомпанию S7 Airlines пересмотреть правила определения приоритета пассажиров и порядок их отстранения от полета. Исковые требования были полностью удовлетворены по заявлению Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, сообщает «Москва.ру».

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства выяснили, что авиакомпания на системной основе практиковала овербукинг. Данная практика подразумевает продажу билетов в объеме, превышающем фактическое количество мест в самолете. Перевозчик в одностороннем порядке изменял условия договора воздушной перевозки, лишая отдельных пассажиров возможности вылететь запланированным рейсом.

Отдельные претензии у прокуратуры вызвал внутренний документ авиакомпании, регламентирующий обслуживание в сбойных ситуациях. По версии надзорного органа, его положения устанавливали дискриминационный подход к отбору пассажиров для отстранения от полета.

Транспортный прокурор обратился в суд с требованием признать такие действия перевозчика незаконными, запретить их применение, а также отменить спорные положения внутренней документации. Суд поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил иск в полном объеме.