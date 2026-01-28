Суд обратил в доход государства имущество экс-замглавы Росавтодора Самарьянова

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга обратил в доход государства имущество бывшего заместителя руководителя Росавтодора. Общая стоимость изъятого имущества составила 220 миллионов рублей.

Суд рассмотрел иск Генеральной прокуратуры к бывшему заместителю руководителя Росавтодора Андрею Самарьянову и членам его семьи. В список вошли московская квартира с двумя машино-местами, пять квартир в Санкт-Петербурге с восемью машино-местами, загородный участок с домом в Ленинградской области, а также четыре автомобиля: Audi, Mercedes и два BMW.

Общая стоимость изъятого имущества достигла 220 миллионов рублей. Суд по ходатайству прокурора постановил привести это решение в исполнение немедленно.

Специалисты установили, что Самарьянов систематически использовал свое служебное положение для незаконного обогащения. С целью сокрытия реального финансового положения он приобретал недвижимость и автомобили, оформляя их на подконтрольных лиц. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Прокурорская проверка в Росавтодоре показала, что совокупные доходы фигурантов дела с 2009 по 2023 год немногим превысили 60 миллионов рублей. Однако общая стоимость накопленного ими имущества составила больше 250 миллионов рублей при рыночной оценке в 430 миллионов.

Напомним, что до 2020 года Самарьянов работал в Санкт-Петербургской «Дирекции транспортного строительства», где дорос до заместителя директора. С апреля 2021 года он перешел на государственную службу в Росавтодор, где занимал пост заместителя руководителя ведомства до октября 2025 года.