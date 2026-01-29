В КНР создали промышленную систему по замене пластика бамбуком

Китай предварительно сформировал комплексную промышленную систему, продвигающую бамбук в качестве замены пластика. Объем годового производства в этой отрасли превысил 520 миллиардов юаней, а ассортимент включает свыше 15 тысяч видов продукции.

Масштабы и структура новой индустрии

Согласно данным Национального управления лесного хозяйства и пастбищ КНР, в стране сформирована комплексная промышленная система с растущей экономической ролью. За последние три года реализация специального плана действий позволила развить промышленные кластеры и оптимизировать отраслевую экосистему.

Число предприятий по переработке бамбука возросло до более чем десяти тысяч. Они обеспечили занятость почти 29 миллионов человек по всей производственной цепочке. Десять уездов страны уже создали бамбуковые отрасли с годовым объемом производства свыше 10 миллиардов юаней каждый.

Для дальнейшего регулирования и развития была создана специализированная система стандартов, охватывающая девять категорий и включающая 140 отдельных стандартов. В рамках международного продвижения технологий Китай также выпустил несколько международных стандартов для изделий из бамбука.

Ресурсная база

Развитие отрасли обеспечено мощной сырьевой базой. Общая площадь бамбуковых лесов в стране составляет около 8 миллионов гектаров. Их ежегодный ресурс оценивается приблизительно в 150 миллионов тонн, что гарантирует стабильное снабжение сырьем перерабатывающих предприятий.

Государственная политика активно поддерживает становление новой индустрии. Власти предоставили отраслевые льготы, включая прямое финансирование. На поддержку соответствующих отраслей было выделено более 900 миллионов юаней. Представители управления подчеркнули, что эти меры способствовали устойчивому росту сектора и формированию комплексной производственной цепочки.

Перспективы развития

Представители ведомства пообещали продолжить стимулирование развития отрасли в период 15-й пятилетки (2026-2030 гг.). Планируется усилить льготную политику, чтобы в полной мере использовать потенциал переработки бамбука для развития экономики замкнутого цикла.

Власти планируют активизировать работу по двум ключевым направлениям. Первое предполагает совершенствование нормативной базы и системы стандартов. Второе направлено на углубление технологических инноваций в отрасли.