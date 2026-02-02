Страховщиков могут заставить требовать возмещения с пьяных виновников ДТП

Государственная дума рассматривает инициативу, которая может обязать страховщиков возмещать выплаты пострадавшим за счет водителей виновных в ДТП в состоянии опьянения. Авторы законопроекта полагают что это позволит избежать общего повышения тарифов ОСАГО для всех автовладельцев.

Законодательная инициатива

Инициативу представил председатель Комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Законопроект предполагает внесение изменений в действующее законодательство об ОСАГО и механизм взыскания средств с виновных в нетрезвом виде водителей.

В беседе с 360.ru Нилов напомнил, что у страховщиков уже существует право подать регрессный иск к такому водителю для возмещения своих расходов, однако на практике эта норма применяется крайне редко. Депутат подчеркнул, что новая норма коснется именно случаев управления транспортным средством в пьяном виде, а также оставления места ДТП.

По его мнению, эта мера позволит увеличить размер компенсаций пострадавшим и создаст предпосылки для сдерживания роста тарифов на страховые полисы для добросовестных автовладельцев.

Экспертная оценка и потенциальные сложности

Часть экспертов скептично относятся к эффективности предлагаемых изменений. По данным аналитиков, страховые компании и сейчас имеют возможность взыскивать средства с виновников, но часто не делают этого ввиду экономической нецелесообразности.

По его словам, у водителей, склонных к управлению автомобилем в нетрезвом состоянии, зачастую отсутствует имущество, с которого можно взыскать существенные суммы. Воропаев предположил, что законодательная инициатива в большей степени упростит административную работу страховщиков, но вряд ли окажет заметное влияние на стоимость страховых полисов ОСАГО.

Таким образом, между позицией законодателей и практиков существует разрыв: первые делают акцент на дополнительной финансовой ответственности нарушителей, вторые указывают на проблемы реального взыскания средств с этой категории лиц.

Ответственность за вождение в нетрезвом виде

Напомним, что за первое нетрезвое вождение нарушителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Отказ от медицинского освидетельствования приравнивается к признанию факта опьянения и наказывается аналогично.

Повторное нарушение квалифицируется как уголовное преступление с возможным штрафом до 300 тысяч рублей исправительными работами или лишением свободы на срок до двух лет.