За 2025 год петербуржцы получили свыше 200 тысяч консультаций по парковкам

Петербуржцы обратились на «горячую линию» СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт‑Петербурга» больше 200 тысяч раз за 2025 год. Большинство вопросов касались правил платной парковки, оформления разрешений и оплаты штрафов.

За прошедший год около 136 тысяч обращений были связаны с правилами пользования зонами платной парковки, оформлением парковочных разрешений и оплатой штрафов. Еще 68,5 тысячи звонков затрагивали вопросы пользования городскими и перехватывающими автостоянками. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт‑Петербурга».

Представители ведомства напомнили, что отдел технической поддержки центра не только консультирует пользователей, но и ведет круглосуточный мониторинг оборудования на автоматизированных автостоянках. При обнаружении любых сбоев операторы немедленно направляют заявки в профильные службы для устранения неполадок.