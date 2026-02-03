За неделю заболеваемость COVID-19 в Петербурге выросла на 13,7%

Заболеваемость COVID-19 в Санкт-Петербурге за семь дней выросла на 13,7%. Эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ в городе и области не превышены.

На пятой неделе 2026 года в Северной столице отмечен рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. Суммарный показатель увеличился на 3,5% по сравнению с предыдущей неделей. В структуре циркулирующих вирусов на грипп приходится 2,6% случаев.

Среди негриппозных патогенов преобладают SARS-CoV-2, риновирусы, аденовирусы и метапневмовирусы. При этом заболеваемость COVID-19 в городе за указанную неделю выросла на 13,7%. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На территории Ленобласти уровень заболеваемости ОРИ и гриппом снизился на 2,3% по сравнению с четвертой неделей года. Доля гриппа в структуре заболеваемости составила 1,4%.

Основными циркулирующими вирусами, не относящимися к гриппу, названы риновирус, SARS-CoV-2, аденовирусы и метапневмовирусы. Показатель по COVID-19 в регионе увеличился на 14,1%.