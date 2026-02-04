Депутаты предлагают изменить порядок оформления земли для многодетных

Группа депутатов подготовила законопроект, упрощающий распоряжение земельными участками для многодетных семей. Инициатива предполагает закрепление долевой собственности родителей при получении земли от государства.

Суть законодательной инициативы

Парламентарии подготовили законопроект, который направлен на изменение порядка предоставления земельных участков многодетным семьям. Документ предполагает внесение поправок в статью 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время право на бесплатное получение земельного участка от государства закреплено за многодетными семьями на федеральном уровне, однако конкретный порядок и условия его реализации устанавливаются региональными властями. Разработанный законопроект вводит единое для всех субъектов РФ требование, сообщает ТАСС.

Так, земельные участки должны предоставляться не в общую собственность всех членов семьи, а в долевую собственность родителей. По мнению авторов инициативы, это устранит существующие административные барьеры.

Цели предлагаемых изменений

В пояснительной записке к документу депутаты указывают на ключевую проблему действующей системы. Во многих регионах местное законодательство обязывает оформлять выделенную землю в собственность с обязательной долей всем несовершеннолетним детям.

По мнению инициаторов инициативы, такая практика в дальнейшем создает сложности при попытке семьи распорядиться этим активом. Единый федеральный подход, предполагающий оформление земли только на родителей, призван обеспечить многодетным семьям большую свободу действий.

Цель законопроекта — дать семьям возможность свободно продавать полученные участки и использовать вырученные средства для покупки квартиры, строительства дома или финансирования переезда в другой регион. В случае принятия закон вступит в силу после его официального опубликования.

Другие меры поддержки многодетной семьи

Напомним, что до 2024 года определение многодетности и связанные с ней меры поддержки в основном регулировались на региональном уровне, что приводило к различиям в критериях и льготах. Ситуация изменилась после подписания Президентом России Владимиром Путиным соответствующего указа в январе 2024 года. Согласно документу, многодетной на всей территории страны признается семья с тремя и более детьми. Важным нововведением стало установление бессрочности этого статуса, при этом право на конкретные меры социальной поддержки сохраняется до достижения старшим ребенком 18 лет или 23 лет при очном обучении.

К гарантированным федеральным льготам, среди прочего, относятся: право на бесплатное посещение учреждений культуры, приоритет при заключении социального контракта, трудовые гарантии для родителей и возможность досрочного выхода на пенсию для матерей. Кроме того, указ рекомендовал регионам обеспечивать такие меры, как предоставление бесплатных земельных участков, компенсации расходов на ЖКУ и первоочередной прием детей в детские сады.