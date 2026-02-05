Эксперты рассказали о последствиях дела Долиной на рынке недвижимости

По оценкам экспертов, дело о квартире певицы Ларисы Долиной не оказало серьезного влияния на объемы сделок с недвижимостью в России. Однако оно ужесточило неформальные требования к пожилым продавцам и сделало справку из психдиспансера практически обязательным документом.

Оценка влияния на рыночные показатели

Эксперты «Росконгресса» сообщили, что резонансное дело Ларисы Долиной не оказало заметного влияния на макроэкономические показатели рынка недвижимости. По статистике Росреестра, за январь-ноябрь 2025 года было зарегистрировано 1,29 миллиона сделок с жильем на вторичном рынке. Этот показатель остался на точно таком же уровне, как и за аналогичный период предыдущего 2024 года.

Таким образом, прогнозы некоторых аналитиков о возможном охлаждении рынка и массовом переходе покупателей с вторичного жилья на первичное не подтвердились. Авторы доклада подчеркивают, что основным фактором, определяющим активность на рынке, по-прежнему остается доступность ипотечного кредитования, а не судебные прецеденты, сообщает РИА Новости.

Кроме того, общее количество судебных оспариваний сделок с недвижимостью в 2025 году сократилось на 32,3% по сравнению с 2024 годом. Доля оспоренных сделок по мотивам схожим с делом Долиной оказалась минимальной. Этот показатель составляет менее 0.02% от общего числа судебных оспариваний.

Изменение практик и неформальных требований

Несмотря на отсутствие макроэкономического эффекта, дело оказало серьезное влияние на поведенческие практики участников рынка. Наиболее заметные изменения коснулись сегмента пожилых продавцов.

Эксперты отмечают, что риелторы стали более осторожно подходить к сделкам, где собственником является человек преклонного возраста. В некоторых случаях профессионалы отказываются от сопровождения таких сделок, если у продавца нет другого жилья.

Это привело к тому, что в объявлениях о продаже стали появляться формулировки, позиционирующие молодой возраст собственника как преимущество. Параллельно вырос спрос на дополнительные гарантии дееспособности продавца. Справка из психоневрологического диспансера превратилась в обязательный документ для завершения сделки.

Также покупатели начали требовать, чтобы освидетельствование проводилось в день подписания документов, а также настаивать на видеофиксации этого процесса и присутствии родственников продавца.

Хроника и суть судебного дела

Напомним, что весной 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошенников. Преступники представились сотрудниками правоохранительных органов и под психологическим давлением вынудили ее продать свою квартиру в Хамовниках. Недвижимость купила предпринимательница Полине Лурье по цене ниже рыночной.

После задержания мошенников певица подала иск о признании сделки недействительной утверждая, что считала продажу частью легенды, навязанной злоумышленниками. Первые судебные инстанции включая Мосгорсуд удовлетворили ее иск лишив покупательницу денег и жилья.

Однако в декабре 2025 года Верховный Суд РФ пересмотрел дело и вынес окончательное решение в пользу Полины Лурье. Этот вердикт позволил начать процедуру законного выселения Долиной из квартиры. Адвокат певицы позднее подтвердила намерение вернуть покупательнице уплаченные средства. В январе 2026 года исполнительное производство о выселении было закрыто.