Борис Чернышов предложил раздать одиноким пенсионерам «тревожные кнопки»

Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов предложил бесплатно обеспечить одиноких пенсионеров устройствами для экстренного вызова помощи.

Парламентарий выступил с инициативой о бесплатном обеспечении одиноких пожилых людей специальными устройствами для экстренной связи. Речь идет о так называемых «тревожных кнопках» или социальных брелках, которые позволят оперативно вызвать помощь в случае резкого ухудшения здоровья.

На данный момент в России проживает свыше десяти миллионов одиноких граждан, и в критической ситуации у человека может не хватить времени на звонок в службы спасения, добавил Чернышов в беседе с 360.ru.

Как пояснил Чернышов, нажатие такой кнопки будет мгновенно передавать сигнал диспетчеру вместе с данными о владельце: адресом, контактами родственников и основными диагнозами. По его мнению, данная инициатива позволит экстренным службам реагировать быстрее.

Депутат отметил, что аналогичная система уже успешно функционирует в Амурской области.