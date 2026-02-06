В Петербурге раскрыли схему нелегальной торговли биоматериалами из морга

Сотрудники полиции пресекли схему незаконной торговли биоматериалами умерших из больничного морга в Санкт-Петербурге. В рамках дела задержаны заведующий патологоанатомическим отделением и учредитель коммерческой фирмы.

Правоохранительные органы пресекли преступную схему по незаконному обороту биологических материалов. Так, администрация одной городской больницы за денежное вознаграждение организовала систематический вывоз частей тел умерших. Впоследствии эти фрагменты поставлялись коммерческим фирмам.

Организации использовали их в качестве образцов для исследований в косметологии, хирургии и стоматологии. Злоумышленники целенаправленно выбирали тела людей, которые вели асоциальный образ жизни и не имели близких родственников.

Коммерческим организациям также позволяли проводить вскрытия в морге без необходимого документального оформления. Расследование выявило случаи подмены тел умерших с целью введения в заблуждение возможных родственников. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

На основании собранных доказательств следователи возбудили уголовные дела по статьям о превышении должностных полномочий и получения взяток. В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали учредителя фирмы по производству анатомических биомоделей и заведующего патологоанатомическим отделением больницы.