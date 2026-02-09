Жители Петербурга отмечают 145 лет со дня смерти Достоевского

На территории Санкт-Петербурга девятого февраля проходят памятные мероприятия в честь 145-й годовщины со дня смерти русского писателя Федора Достоевского. В программе заявлена лития на могиле писателя, панихида, концерт и тематические экскурсии.

В пресс-службе Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского сообщили, что программа Дня памяти открылась в 13:00 в Некрополе мастеров искусств Государственного музея городской скульптуры. Здесь прошли памятная лития на могиле писателя и возложение цветов. Событие провели совместно с Государственным музеем городской скульптуры, Свято-Троицкой Александро-Невской лаврой и Русской христианской гуманитарной академией имени Достоевского.

Продолжит череду мероприятий панихида по писателю в Соборе Владимирской иконы Божией Матери. В Литературно-мемориальном музее Достоевского девятого февраля пройдет концерт «Музыкальное приношение Ф. М. Достоевскому». В программе — произведения Людвига ван Бетховена, Фредерика Шопена, Михаила Глинки и Ференца Листа.

Исполнителем стал лауреат международных конкурсов пианист Николай Мажара.

Также в этот день экскурсоводы-волонтеры музея будут проводить экспресс-экскурсии по мемориальной квартире писателя каждые 30 минут. Посетители смогут самостоятельно осмотреть литературную экспозицию «Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество: Pro et Contra», а также тематические выставки.