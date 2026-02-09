Олег Белозеров сообщил о ходе строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Глава РЖД Олег Белозеров заявил, что строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом идет в графике. На объекте задействованы 16 тысяч человек и восемь тысяч единиц техники.

Строительство первой российской высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом ведется без сбоев и с сохранением запланированных темпов. Об этом в ходе эфира на телеканале «Россия-24» заявил глава ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

По его словам, в настоящее время на строительной площадке работает порядка 16 тысяч человек и около восьми тысяч единиц техники. Ключевой задачей является возведение 239 искусственных сооружений общей протяженностью примерно 180 километров, что составляет почти треть от всей длины трассы. Для обеспечения стройки создается отдельная промышленная инфраструктура, включающая бетонные заводы, предприятия по выпуску балок и свай, а также роботизированные площадки для изготовления специальных плит.

Параллельно идет работа по созданию подвижного состава. Как сообщил Белозеров, из 91 ключевой системы будущего поезда 49 уже изготовлены и проходят испытания и сертификацию, а по 12 получены окончательные заключения, допускающие их эксплуатацию. Сборка вагонов также ведется.

Проект ВСМ реализуется по поручению президента России в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система». Протяженность линии составит около 700 километров, она пройдет по территории шести регионов. Запуск движения запланирован на 2028 год.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил о ходе работ по строительству ВСМ. По его словам, проект перешел в стадию активной реализации. Так, на участках в Московской и Тверской областях строительство уже ведется полным ходом. Другие отрезки трассы находятся в стадии подготовки к основным работам.

Северная столица активно участвует в проекте, добавил Поляков. В границах города идет подготовка к возведению железнодорожной развязки: специалисты укладывают земляное полотно, разбирают старые нежилые строения и готовятся к строительству подпорных стен. Параллельно город планирует интегрировать новую магистраль в существующую дорожную сеть.

Вице-губернатор подчеркнул, что в строительстве также задействован промышленный потенциал Петербурга. Так, сотрудники рельсосварочного предприятия № 1 приступили к сварке рельсов для будущей высокоскоростной линии.