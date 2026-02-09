Авария на ЛЭП оставила без света часть поселков в Ленобласти

Технологическое нарушение на линии электропередачи привело к отключению электричества в нескольких поселках Выборгского района Ленинградской области.

В Выборгском районе Ленинградской области произошло отключение электричества в нескольких населенных пунктах. Причиной перебоя стало технологическое нарушение на линии электропередачи, сообщает «Невский проспект».

Авария произошла в 23:10 в Селезневском сельском поселении. В результате инцидента были отключены не только электричество, но также системы водоснабжения и теплоснабжения. Бригады компании «Россети Ленэнерго» выехали на место для ликвидации последствий сразу после получения сигнала о происшествии.

Аварийные бригады обесточили поврежденный кабель и приступили к его ремонту. Для бесперебойной работы социальных учреждений были использованы резервные электрогенераторы.

На данный момент энергетики возобновили подачу электричества большинству абонентов. Полное восстановление сети запланировано на ближайшие часы. Все работы выполняются с соблюдением необходимых норм безопасности.