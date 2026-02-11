Прокуратура проверит безопасность лифтов на проспекте Космонавтов

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга организовала проверку после инцидента с лифтом, застрявшим между этажами с женщиной и ребенком внутри.

Сотрудники надзорного ведомства начали проверку исполнения законодательства о безопасности внутридомового лифтового оборудования. Поводом послужил инцидент, произошедший вечером 10 февраля 2026 года в одном из жилых домов на проспекте Космонавтов.

В лифте сработала штатная система безопасности, в результате чего кабина остановилась между этажами. На момент происшествия внутри находились женщина и ребенок.

Ведомство оценит работу организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, а также соблюдение требований, регламентирующих безопасную эксплуатацию лифтового оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

По итогам проверки надзорное ведомство рассмотрит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.